Україна

Команда Віктора Скрипника здобула другу перемогу поспіль.

У поєдинку 11 туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла мінімально обіграла Львів з рахунком 1:0.

У першому таймі забитих м'ячів не було, але полтавці мали чудовий момент для взяття воріт завдяки одинадцятиметровому удару. Пенальті взявся бити Владлен Юрченко, але переграти Олександра Ільющенкова йому не вдалося.

Проте на 53 хвилині господарі змогли вийти вперед. Юрченко ледь не закинув за комір воротарю після подачі з флангу, після чого Руслан Степанюк підхопив м'яч та віддав на Василя Кравця, який головою пробив по воротах.

Таким чином, Ворскла здобула другу перемогу поспіль, а для Львова це вже шоста поразка у сезоні. Після 11 ігор Ворскла набрала 14 очок та піднялася на восьме місце, а у львів'ян шість балів та 14 позиція після десяти матчів.

Ворскла — Львів 1:0

Гол: Кравець, 53.

Ворскла: Різник — Кравець, Зайков, Чеснаков (Яворський, 34), Пердута — Скляр — Степанюк (Челядін, 73), Олійник (Кулаковський, 90+3), Юрченко (Бацула, 73), Сефері — Марлісон.

Львів: Ільющенков — Полегенько (Ременяк, 74), Муравський, Никитюк, Грисьо — Васильєв — Крушинський, Мильченко, Вовкун (Михайлів, 74), Мишенко (Бойко, 26) — Бугай (Нич, 56).

Попередження: Скляр, Кравець — Мильченко, Вовкун, Нич.

На 43 хвилині Юрченко (Зоря) не реалізував пенальті (голкіпер).