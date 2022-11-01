Під керівництвом 46-річного спеціаліста олександрійці на виїзді відібрали очки у "гірників".
Юрій Гура, ФК Олександрія
01 листопада 2022, 14:38
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило визнання наставника Олександрії Юрія Гуру найкращим тренером десятого туру української Прем'єр-ліги.
Минулого туру Олександрія змогла відібрати очки у донецького Шахтаря. Матч закінчився із рахунком 2:2.
Після цього туру Олександрія забралася на четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 17 очок.
У наступному турі Олександрія зіграє проти Колоса. Матч відбудеться 5 листопада о 13:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що півзахисника Динамо Віталія Буяльського було визнано найкращим гравцем 10 туру УПЛ.