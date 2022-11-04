Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на одинадцятий тур чемпіонату України.

Починаючи з п'ятниці до неділі (4-6 листопада) пройдуть матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема, матч Чорноморець — Динамо обслужить Андрій Коваленко з Полтави.

Система ВАР буде присутня на матчі між донецьким Шахтарем та Інгульцем, який обслужить Олександр Шандор зі Львова. За відеоповторами спостерігатиме Микола Балакін із київської області.

Всі призначення:

4 листопада, п'ятниця

13:00 Ворскла — Минай — Денис Шурман (Київська область)

5 листопада, субота

13:00 Зоря — Металіст — Роман Блавацький (Львів)

13:00 Олександрія — Колос — Денис Кривушкін (Харків)

15:00 Шахтар — Інгулець — Олександр Шандор (Львів)

Арбітр ВАР — Микола Балакін (Київська область)

15:00 Металіст 1925 — Верес — Олександр Дердо (Чорноморськ)

6 листопада, неділя

13:00 Дніпро-1 — Минай — Ігор Пасхал (Херсон)

15:00 Чорноморець — Динамо — Андрій Коваленко (Полтава)

15:00 Рух — Кривбас — Ярослав Козик (Мукачево)

Раніше повідомлялося, що Віталій Буяльський став найкращим гравцем 10 туру УПЛ, а найкращим тренером був визнаний Юрій Гура.