Команди УПЛ впізнали арбітрів на одинадцятий тур чемпіонату України.
Андрій Коваленко, ФК Металіст 1925
04 листопада 2022, 12:30
Починаючи з п'ятниці до неділі (4-6 листопада) пройдуть матчі одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема, матч Чорноморець — Динамо обслужить Андрій Коваленко з Полтави.
Система ВАР буде присутня на матчі між донецьким Шахтарем та Інгульцем, який обслужить Олександр Шандор зі Львова. За відеоповторами спостерігатиме Микола Балакін із київської області.
Всі призначення:
4 листопада, п'ятниця
13:00 Ворскла — Минай — Денис Шурман (Київська область)
5 листопада, субота
13:00 Зоря — Металіст — Роман Блавацький (Львів)
13:00 Олександрія — Колос — Денис Кривушкін (Харків)
15:00 Шахтар — Інгулець — Олександр Шандор (Львів)
Арбітр ВАР — Микола Балакін (Київська область)
15:00 Металіст 1925 — Верес — Олександр Дердо (Чорноморськ)
6 листопада, неділя
13:00 Дніпро-1 — Минай — Ігор Пасхал (Херсон)
15:00 Чорноморець — Динамо — Андрій Коваленко (Полтава)
15:00 Рух — Кривбас — Ярослав Козик (Мукачево)
Раніше повідомлялося, що Віталій Буяльський став найкращим гравцем 10 туру УПЛ, а найкращим тренером був визнаний Юрій Гура.