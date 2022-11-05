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Футболіст Кривбасу вважає, що команда може взяти очки в поєдинку проти львів'ян.

Півзахисник криворізького Кривбасу Назар Волошин розповів про підготовку команди до виїзного матчу 11 туру VBET Ліги проти львівського Руху.

"Працюємо в одноразовому режимі, все за планом, все добре. Я дуже мотивований на цей матч, адже, на жаль, довелось пропустити останні дві зустрічі Кривбасу: проти Інгульця та Динамо. Розбираємо Рух, вивчаємо сильні та слабкі сторони суперника. Одне розуміємо наразі точно: вони будуть битись за результат.

Гра проти Динамо? Дуже хотів зіграти проти киян. На жаль, так вийшло, бо не можна було вийти на поле. Хотів допомогти партнерам, дуже переживав з трибуни, хвилювався. Хочу відзначити, що наша команда – молодці. Перші хвилини взагалі пройшли під контролем Кривбасу, ми пресингували Динамо.

Гра давалась дуже непогано, але пропустили прикрі мʼячі після своїх же помилок, після чого трохи підсіли. Були моменти, могли забити більше, ніж один гол, але маємо що маємо. Ніколи раніше не грав на Арені Львів, дуже хочу вийти на поле у неділю. З трибуни стадіон вражає", — приводить слова Волошина офіційний сайт Кривбасу.

Матч Рух — Кривбас відбудеться завтра, 6 листопада, о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.