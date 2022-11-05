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Основний гравець Кривбасу — про визначну цифру у своїй кар'єрі.

Півзахисник криворізького Кривбасу Дмитро Хомченовський розповів про те, як досяг позначки у 200 зіграних матчів в УПЛ.

"Немає жодних планок. Хочеться просто пограти на найвищому рівні якомога довше. Дай Боже здоровʼя буде дозволяти. Так, 200 – дуже хороша цифра, але для мене на першому місці команда та її результати.

Найкрутіший матч у своїй карʼєрі? Певно, перший в УПЛ у складі Кривбасу (Оболонь — Кривбас — 1:1 у 2010 році). Я тут починав, до речі, тому емоції незабутні", — цитує футболіста офіційний сайт клубу.

В 11 турі УПЛ Кривбас зіграє проти Руху. Матч Рух — Кривбас відбудеться завтра, 6 листопада, о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.