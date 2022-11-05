Україна

Наставник Інгульця висловився після поразки від Шахтаря.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко підсумував матч 11-го туру чемпіонату із Шахтарем, в якому його команда поступилася — 0:3.

"Хочу привітати Шахтар із перемогою, вони – молодці, здобули заслужену перемогу. Ми хотіли створити Шахтарю більше проблем в ігровому плані, але сталося так, як сталося. У нас не все вийшло, у першому таймі хотіли грати на контратаках, однак не зуміли правильно розпорядитися м’ячем. У першому таймі Шахтар мав велику територіальну перевагу, проте яскравих моментів у них не було, крім гольового удару, який нас надламав. У другому таймі за грою, може, ми виглядали краще, але суперник реалізував свої моменти: пенальті, а гол у компенсований час став крапкою. Ми розуміли, що виконуємо різні завдання: Шахтар завжди змагається за золоті медалі, ми ж вирішуємо завдання залишитися в УПЛ. У нас різний рівень футболістів, команд і всього. Хотілося зіграти трохи краще, проте вже сталося так, як сталося.

Після перерви ми замінили тих, хто був на картках, адже розуміли, що в меншості грати із Шахтарем буде неможливо. Випустили футболістів із гарною швидкістю, які можуть грати на контратаках. Акцентували увагу на атакувальних діях.

Усі гравці Шахтаря добре грають на м’ячі та знають свої функції на футбольному полі. У Шахтаря гарна й добротна команда, для чемпіонату це топкоманда. Доки в нас не буде сильного чемпіонату, кількість таких команд не зростатиме. Я гадаю, Шахтарю важко на євроарені, адже тільки сильний чемпіонат може давати сильних суперників. Команди прогресуватимуть лише за таких умов", - цитує коуча офіційний сайт Шахтаря.

Відео голів та огляд матчу між Шахтарем та Інгульцем можна дивитись на Football.ua.