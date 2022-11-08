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Олег Ратій прокоментував результат зустрічі з Металістом 1925.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій прокоментував нічийний результат у матчі 12 туру УПЛ проти Металіста 1925.

"Дербі — це завжди дуже висока відповідальність для гравців та для тренерів. І, на наш погляд, ця гра повинна була сподобатися вболівальникам однієї та іншої команди. У першому таймі десь суперник мав декілька моментів, в другому — ми. Але я вважаю, що рахунок по грі. Подякували хлопцям, що все ж таки віддають всі сили. У нас була маленька пауза між іграми, всього два дні, але хлопці молодці —відновилися й зіграли непогану гру.

Для перемоги не вистачило останнього дотику. Ми мали декілька моментів, але, напевне, ті моменти не тягнули на забитий гол, хоча й могли забивати.

Стан Чайковського та присутність Рибки в заявці? Олександр в заявці, він готувався й готується. Але все зараз залежить від нього — як він буде працювати на тренуваннях, так і буде грати. Хто з воротарів виграє конкуренцію, той буде грати. Щодо стану Чайковського, то він має декілька проблем, відновлюється. Коли відновиться, лікарі попередять, але він зараз працює за індивідуальним планом", - наводить слова Ратія прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Металіст 1925.