Україна

Коментар голкіпера київського клубу після перемоги над Олександрією.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет поділився враженнями від матчу проти Олександрії (3:1).

"Ми на кожного суперника налаштовуємось із бойовим настроєм. Ця гра винятком не була. Я трохи помилявся, але це практика. Просили, щоб я точніше грав.

У нас були неприємні кілька місяців, але я вважаю, що ми на правильному шляху й надалі боротимемося. Тренер сказав, щоб ми почали з чистого аркуша, зібралися в команді та поговорили: які були помилки, що було добре, що ні. І бачите — потроху вибираємось", — сказав Нещерет в ефірі Профутбол Digital.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Динамо — Олександрія 3:1 Відео голів та огляд матчу