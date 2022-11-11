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Історичний день для українського народу та мешканців міста.

Сьогодні, 11 листопада, історичний день для всього українського народу у боротьбі проти військових злочинів з боку армії рф на території України.

Херсон повертається під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять до міста.

"Російські військовослужбовці! Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії рф з українського Херсона ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться.

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Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", - йдеться у заяві ГУР у Facebook.

Нагадаємо, Херсон було окуповано військами країни-терориста 2 березня 2022 року.