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Коментар Олександра Кучера після гри з Ворсклою.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер підбив підсумки гри проти полтавської Ворскли (1:1).

"Я вважаю, що була цікава гра. Сьогодні було два різних тайми. У першому таймі ми дуже добре виглядали і повинні були забивати більше, але пішли на перерву за рахунку 1:0. У другому таймі вже Ворскла була активніше, у неї було більше моментів, а в кінці гри ми могли як забити, так і пропустити. Тому вважаю, що результат у сьогоднішньому матчі закономірний.

Реалізація? Звичайно, хотілося б, щоб влучали у ворота, але це – футбол, і усе це ми розуміємо. До того ж хлопці були втомлені, адже зіграли вже чотири матчі за десять днів, так що їм потрібен відпочинок. Вони усі молодці і віддавали усі сили, і я їм дуже дякую за те, що вони саме грають у футбол, і показують гру.

У нас наступна гра із Шахтарем, але ми ще не дивилися їх ретельно і не готувалися до цього матчу, адже зараз закінчилася тільки гра із Ворсклою. Зараз відпочинемо і будемо вже готуватися до цього матчу. Так що поки що ще нічного не дивився і не знаю, що там і як.

Щодо Ворскли, то хочу сказати, що у них хороша команда. Десь у них були невдачі, але у них добрий тренер, який вміє ставити гру. Так що думаю, що у них усе попереду", — приводить слова тренера офіційний сайт Дніпра-1.

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