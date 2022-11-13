Україна

Коментар тренера Колоса після нічиєї з Динамо.

Наставник Колоса Ярослав Вишняк дав коментар після нічиєї з Динамо (0:0) у 13 турі УПЛ.

"Вийшла бойова гра. Я задоволений, що у такому важкому для нас матчі ми здобули один заліковий бал. Тому задоволений результатом.

Чому після вилучення Попова команда залишилася на своїй половині поля та захищала нічию? Для мене це теж стало несподіванкою. Я бачив, що хлопці хотіли вибігати в атаку та контратакувати, але, мабуть, трохи розгубилися після вилучення у суперника. І не змогли довести одну-дві атаки до логічного завершення — удару по воротах і забитого м'яча. Замість цього почали перестраховуватися, грати через захисників і воротаря. Мабуть, це психологія.

Що стосується змісту гри, то ми віддали ініціативу, грали на контратаках і чекали на свій шанс на перехопленнях і швидких переходах із оборони в атаку. Планували, що гра складатиметься таким чином і готувались до цього.

А що стосується результату... Зараз такий футбол, що в кожному турі трапляються несподівані результати. Тому навіть не знаю, як би я відреагував, якщо мені до матчу сказали, що ми зіграємо внічию. Не думав про це.

Враховуючи хід гри й те, що Динамо створювало більш якісні моменти, я задоволений цим заліковим балом", — цитує тренера офіційний сайт Динамо.

Звіт про матч Динамо — Колос читайте за посиланням.