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Микита Безуглий поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Захисник Металіста 1925 Микита Безуглий прокоментував перемогу своєї команди у матчі 13 туру УПЛ проти Інгульця (2:1), в якому він став автором переможного голу.

"Був доволі складний поєдинок. На жаль, пропустили гол у середині першого тайму. Проте всі молодці, що проявили характер, відігралися, а потім і здобули перемогу.

Інгулець дуже хороша команда, атлетично сильна. Проте загалом, як команда, я вважаю, що ми впоралися добре.

Дуже приємно забити, адже чекав на цей гол дуже довго. Радий, що забив у дуже потрібний час для нашої команди. Звісно, вірив в це, бо інакше забити не вдасться.

Команда не могла перемогти шість матчів? Так, довга в нас вийшла серія без перемог. У футболі завжди зустрічається тиск і зараз він теж був. Ми всі розуміли наскільки важлива гра і наскільки нам потрібна саме перемога", - наводить слова Безуглого прес-служба клубу.

Раніше Football.ua виділив головні моменти та підбив підсумки 13 туру УПЛ.