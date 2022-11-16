Україна

Український вінгер може змінити клубну прописку за шалені гроші.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що ціна за Михайла Мудрика набагато більша, ніж оцінюють його на трансферному ринку.

"Мудрик – це талант, який перебуває у процесі розвитку. Те, що він показує сьогодні, це лише 60 відсотків того, що він може зробити у майбутньому. І коли ви це помножите, ви зрозумієте, що він коштує набагато більше. Тому я вірю, що у майбутньому він може коштувати близько 100 мільйонів євро.

Дозволити собі такий трансфер можуть п'ять-шість клубів у світі. Але іноді навіть деякі клуби АПЛ можуть вас здивувати, а не лише звичні шість найкращих клубів", — цитує Палкіна The Athletic.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Арсенал провів переговори із Мудриком.