Український вінгер може змінити клубну прописку за шалені гроші.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
16 листопада 2022, 16:36
Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що ціна за Михайла Мудрика набагато більша, ніж оцінюють його на трансферному ринку.
"Мудрик – це талант, який перебуває у процесі розвитку. Те, що він показує сьогодні, це лише 60 відсотків того, що він може зробити у майбутньому. І коли ви це помножите, ви зрозумієте, що він коштує набагато більше. Тому я вірю, що у майбутньому він може коштувати близько 100 мільйонів євро.
Дозволити собі такий трансфер можуть п'ять-шість клубів у світі. Але іноді навіть деякі клуби АПЛ можуть вас здивувати, а не лише звичні шість найкращих клубів", — цитує Палкіна The Athletic.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Арсенал провів переговори із Мудриком.