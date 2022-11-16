Україна

Андрій Миколайович не поспішає шукати нову роботу після звільнення з Дженоа.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ракетний обстріл України з боку рф та висловився щодо свого майбутнього.

"Саміт G20 почався кілька днів тому, але вчора Росія завдала найбільшого ракетного удару з початку війни. Що є війна? Ми повинні говорити правду дітям. Але те, що робить Італія, відкрило наші серця.

Повернення до тренерської діяльності? Зараз я не можу думати про повернення до роботи, я це говорив ще з початку війни. Почекаймо", — цитує Шевченка TMW.

Раніше повідомлялося, що Шевченко відмовився очолити Козенцу із Серії В.