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Коментар наставника київського Динамо Мірчі Луческу за підсумками перемоги над рівненським Вересом.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу прокоментував перемогу над Вересом в матчі УПЛ — 1:0.

"Чому команда мало забиває після стандартів? Мене також непокоїть ця ситуація, говорив про це на лаві запасних. У цьому чемпіонаті ми подали понад 80 кутових, і я часто кажу хлопцям, що для того, щоб досягти успіху при стандартах, потрібні два фактори: якість, яка у них є, а також сміливість. Необхідно сміливіше йти на м'яч та вступати у боротьбу, щоб випередити суперника. Але зараз у нас відсутня ця сміливість, цей кураж, і ми маємо їх повернути.

Попов мав гарне підключення, він зустрівся з м'ячем, але, на жаль, трохи втратив навичку завершення. Забарному та Сироті ще потрібно вдосконалюватися, адже вони ще недостатньо добре діють при стандартах біля чужих воріт.

У перший рік ми розігрували м'яч при стандартних положеннях, розігрували зайвого гравця у суперників, приводили м'яч у штрафний. У нас виходили комбінації і ми забивали голи. Але тепер суперники добре вивчили нас, підтягують більше своїх гравців на кутових, щоб не дозволяти нам проводити такі розіграші.

Тому нам потрібні хороші подачі, хороша боротьба. Потрібно сміливіше йти на м'яч у штрафному майданчику. У нас зараз хороший контроль м'яча і ми створюємо багато моментів, але остання подача не доходить до адресата. Цей момент мене також непокоїть.

У мій час казали, що кутовий – це на 90 відсотків гол. Тоді грали інакше, були великі відстані між гравцями. Звичайно, зараз співвідношення інше, і нам потрібно покращувати цей компонент", — цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Звіт про матч Верес — Динамо читайте в нашому матеріалі.