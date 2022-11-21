ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст також прокоментував перемогу над Іраном.

FIFA офіційно після закінчення поєдинку між Англією та Іраном визнала вінгера Букайо Сака найкращим гравцем зустрічі.

Молодий вінгер, який на клубному рівні захищає кольори Арсенала, забив два голи у переможному матчі (6:2).

"Я не можу описати це почуття, це приголомшливо. Я дуже щасливий і гордий. Ми здобули перемогу, тож сьогодні справді особливий день. Нам важливо було добре розпочати. До турніру ми грали не найкращим чином, було багато розмов про нашу форму, але ми показали всім, наскільки ми якісні та на що здатні.

Це дивно – здобути перемогу під таким великим тиском. Але треба продовжувати так само – через кілька днів у нас наступна гра, і ми знову повинні перемогти. Я чудово почуваюся. Я відчуваю підтримку та любов уболівальників, тренерського штабу та моїх товаришів по команді. Це все що мені потрібно. Я відчуваю, що готовий викладатися на 100%, і я робитиму це щоразу, коли одягаю цю футболку", — сказав Сака BBC.