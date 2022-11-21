Україна

Команда Мірчі Луческу продовжує залишатися на четвертому місці в УПЛ.

У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у гостях, але на стадіоні імені В. Лобановського у Києві, здобуло мінімальну перемогу над рівненським Вересом.

У першому таймі було лише по одному удару від кожної команди, так що футбол був відверто нудним.

Проте команда Мірчі Луческу скористалася своїм моментом. Владислав Ванат віддав м'яч Віктору Циганкову перед штрафним майданчиком, звідки лідер "біло-синіх" у своєму стилі пробив точно у дальній кут воріт.

У другому таймі наставники команд намагалися освіжити гру замінами, але суттєвих змін на полі це не призвело. Втім, кияни мали кілька небезпечних моментів, щоб подвоїти свою перевагу, але своїми можливостями вони не скористалися.

Таким чином, Динамо набрало 26 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи стільки ж очок, як у Зорі. Верес, для якого це третя поразка поспіль, має 17 балів і сьому позицію.

Верес — Динамо 0:1

Гол: Циганков, 27.

Верес: Когут — Є. Пасіч, Вовченко, Мірошник, Гагун — Кльоц (Курко, 85), Кучеров — Дахновський (Шестаков, 80), Лебеденко, В. Шарай — Гайдучик (Сергійчук, 75).

Динамо: Бущан — Дубінчак, Попов, Забарний, Тимчик (Караваєв, 66) — Сидорчук, Шепєлєв (Гармаш, 46) — Циганков, Буяльський, Лонвейк (Андрієвський, 46) — Ванат (Бєсєдін, 66).

Попередження: Дубінчак.