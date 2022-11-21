ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч англійської збірної встановив рекорд.

У першому турі групової стадії чемпіонату світу збірна Англії здолала Іран з рахунком — 6:2. Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт здобув дев'яту перемогу на чолі команди на великих турнірах — чемпіонатах світу і Європи, повідомляє Opta Sports.

Це рекордна кількість перемог на великих турнірах. Гарет Саутгейт обійшов Альфа Рамсі, під керівництвом якого англійці виграли ЧС-1966.

Раніше ми писали, що Решфорд забив третій найшвидший гол після виходу на заміну в історії чемпіонатів світу.