Україна

Коментар 21-річного хавбека молодіжної збірної України.

Гравець молодіжної збірної України та чинний чемпіон Латвії у складі Валмієри Іван Желізко прокоментував збір молодіжної збірної України, який цими днями проходить у Грузії.

"Новачки? Чесно кажучи, коли я їхав сюди, то теж о половину хлопців не знав взагалі. Розпочав тренування, тренер показував нам свій стиль футболу, який ми практикуємо вже більше року. Зараз новим хлопцям було важко, але з кожним тренуванням вони вникали у нашу гру. Вони показали надзвичайно хороший результат, адже за пару тренувань перебудувалися на зовсім інакший стиль гри і я приємно здивований.

Були моменти, там де ми трошки не розуміли один одного у плані пресингу, тому деколи опонент (Прим. — мова про команди Ізраїлю та Грузії) нас перегравав, проте те, як ми перебудовувалися, сідали у наші зони, то стовідсоткових шансів у них і не було. А з нашого боку той стиль, який нам пропонує тренер за той короткий проміжок часу, який ми разом, виконали просто чудово.

Деякі гравці зіграли 2 дні по 2 гри, тому для деяких це було важко, і для наших молодих гравців, які вперше відчули цей тиск молодіжної збірної. Думаю, що втома все таки далася взнаки після 60 хвилини" — підсумував Желізко.

Відзначимо, що до молодіжної збірної України приєдналися 14 дебютантів.