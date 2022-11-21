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Коуч молодіжної збірної висловився напередодні спарингу з грузинами.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував прийдешній спаринг проти Грузії.

"Напередодні матчу з Грузією у нас важка ситуація. Деяким виконавцям за два дні доведеться зіграти у двох поєдинках. Тому для підсилення команди ми довикликали кількох футболістів. Розумію, що хлопцям тяжко. Практично в нас було лише одне тренування. Але із цієї ситуації слід виходити з високо піднятою головою. Я впевнений, що хлопці зрозуміють наші вимоги й відпрацюють на всі сто. Ми хочемо показати, я наголошую, змістовну гру. Саме на цьому ми робитимемо акцент у товариських матчах.

Ми живемо в одному готелі зі збірною Грузії. Бачилися з Георгієм Цітаішвілі. Це хороша команда, усі знають, що грузини — дуже технічні виконавці, індивідуально підготовлені. Завтра нам буде нелегко, надто що Грузія підсилилася кількома гравцями національної збірної. Але я сказав хлопцям, що це їх має додатково налаштувати, адже ми зіграємо проти сильного суперника. Нам потрібна гра, нам потрібно рухатися уперед", — цитує коуча офіційний сайт УАФ.

Сьогодні, 21 листопада, на Tengiz Burjanadze Stadium у Горі синьо-жовті проведуть спаринг із молодіжною збірною Грузії. Початок — о 16:00.

Нагадаємо, декілька днів тому молодіжна збірна України зіграла внічию проти Ізраїля у спарингу.