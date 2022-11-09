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Руслан Ротань — про збір молодіжки, який відбудеться у Грузії.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував вибір гравців, викликаних на збір у листопаді, та розповів про підготовку команди до Євро-2023 (U-21).

"Організувати цей збір було не дуже просто, оскільки триває чемпіонат України. Ми намагалися зробити ставку на наших легіонерів, а також на тих виконавців, які мало грають у своїх клубах, добре розуміючи, що перед кожним стоять турнірні завдання".

Руслан Ротань додав, що майбутній збір стане нагодою переглянути тих кандидатів, за якими тренерський штаб вже давно стежить.

"Потрібно бути готовими, що будь-якої миті наші провідні гравці можуть знадобитися національній команді. Також, готуючись до фінальної частини Євро-2023, ми не забуваємо, що вже у вересні стартує новий відбірний цикл для молодіжної збірної", — підсумував головний тренер української молодіжки.

Нагадаємо, що тренувальний збір у Грузії триватиме з 15-22 листопада, під час якого зіграє два контрольні поєдинки: 19 — з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21-го — з молодіжною збірною Грузії.