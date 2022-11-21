Дивіться відео найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату України 21 листопада 2022, 14:00.
Верес - Динамо, фото - офіційний сайт Динамо
21 листопада 2022, 20:56
У поєдинку 14 туру української Прем'єр-ліги Динамо мінімально обіграло Львів із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч був забитий в середині першого тайму. Автор взяття воріт — Віктор Циганков.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Динамо в 14 турі УПЛ-2022/23:
Верес — Динамо 0:1
Гол: Циганков, 27.
Верес: Когут — Є. Пасіч, Вовченко, Мірошник, Гагун — Кльоц (Курко, 85), Кучеров — Дахновський (Шестаков, 80), Лебеденко, В. Шарай — Гайдучик (Сергійчук, 75).
Динамо: Бущан — Дубінчак, Попов, Забарний, Тимчик (Караваєв, 66) — Сидорчук, Шепєлєв (Гармаш, 46) — Циганков, Буяльський, Лонвейк (Андрієвський, 46) — Ванат (Бєсєдін, 66).
Попередження: Дубінчак.