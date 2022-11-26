Україна

Слова румунського фахівця після нічиєї з Металістом 1925.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував нульову нічию проти Металіста 1925 у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги.

"У кожній команді є гравець, який виконує пенальті. У нас це Віктор Циганков – він перший підходить до м'яча, якщо перебуває на полі. Коли в команді були де Пена та Родрігес, у нашому розпорядженні було більше пенальтистів, вони чергувалися. Минулого разу Циганков забив, пробивши у лівий кут, а сьогодні вирішив змінити кут – і воротар зіграв вдало. Пенальті – це завжди лотерея.

Кожен суперник грає проти нас із подвоєною енергією та мотивацією. Це зрозуміло, адже вони грають проти київського Динамо й обороняються всією командою. Тому нам потрібно розкривати оборону та ризикувати. Ми доводимо м'яч до штрафного майданчика, входимо до штрафного, заробляємо кутові... Сьогодні ми виконали 13 кутових, а у суперника був один, після якого вони могли нам забити. Все зводиться до того, що на полі потрібні особистості, "кілери", які мають завдавати вирішального удару.

Розумію, що деякі хлопці грають під тиском, відчувають відповідальність і цей тиск сковує їхні дії. У Динамо завжди б'ються за найвищі місця та перемоги", — цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Звіт про матч Динамо — Металіст 1925 читайте за посиланням.