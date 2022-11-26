ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нідерландський вінгер запалює на цьому Мундіалі.

У матчі другого туру чемпіонату світу між збірними Нідерландів і Сенегалу (1:1) гравець "помаранчевих" Коді Гакпо відзначився другим голом на цьому Мундіалі, який став для нього дебютним.

Таким чином, Гакпо повторив досягнення Мемфіса Депая на чемпіонатах світу. 23-річний вінгер став другим футболістом збірної Нідерландів, який зумів забити у своїх перших двох іграх на світовій першості, повідомляє Opta.

Нагадаємо, що в трансфері Гакпо зацікавлений Манчестер Юнайтед. ПСВ може заробити на переході 60 мільйонів євро.