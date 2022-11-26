ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Ерве Ренара провели черговий відмінний поєдинок, проте мали прогалини в захисті, а в суперників у воротах натхненно грав Войцех Щесни.

У дуже важкій та рівній групі C уболівати за збірну Польщі для українських фанатів було справою партнерського визнання, проте також хотілося б побачити від колективу Чеслава Міхневича бодай-якісь спроби віддячити за це своєю грою. У зустрічі в рамках першого туру "біло-червоні" так і не наважились розпечатати ворота разом із суперником, а вже під час другого ігрового дня в рамках звітного квартету на футболістів сусідньої країни очікувало вельми цікаве випробування в двобої проти несподіваного лідера квартету — Саудівської Аравії.

Говорити про те, що представники азійського регіону в своєму стартовому поєдинку здолали Аргентину зі самим Ліонелем Мессі, якому навіть удалось відзначитись голом із пенальті (2:1), зайвий раз не варто, бо весь зацікавлений світ і так знав про цю новину, як тільки вона трапилась. "Зелені" під керівництвом Ерве Ренара відзначились якісним футболом у другому таймі, а також божевільною віддачею на завершення гри. Настільки, що їхній голкіпер Мохаммед Аль-Овейс аж примудрився проломити голову власному захисникові Яссеру аш-Шаграні в одному з епізодів. Наслідувати позитивний досвід, але без трагічних інцидентів, саудити планували й у матчі другого туру.

Дуже потужною та інтенсивною виглядала атака Саудівської Аравії в матчі проти Аргентини від початку другого тайму, і можете собі тільки уявити, що мала відчувати Польща, коли суперники вирішили зіграти в такому ж стилі майже весь матч. Напевно, це був один із виключних випадків на цьому чемпіонаті світу, коли гра вартувала того, аби дивитись її безупинну з першої й аж до останньої хвилини.

Команда Евре Ренара відразу почала робити спроби чинити тиск на чужі ворота, і у відповідь на це футболісти Чеслава Міхневича не виглядали нічого краще, аніж просто закритись у глибокому захисті з великою кількістю дрібного фолу для струмування шаленого темпу атак суперників. Поляки таким чином протримались десь до середини першого тайму, після чого нарешті почали пригадувати, що також можуть грати в футбол.

На відміну від матчу проти Мексики, "біло-червоним" удалось уразити чужі ворота на 39 хвилині за підсумком передачі Левандовські від лицьової з правого флангу штрафного на Зелінські до центральної зони під спорожнілі ворота суперників. Це був рідкісний випадок того, коли європейській збірній дали розіграти власну атаку як по нотах.

Проте всі шанси були для того, аби вже за кілька хвилин Польща позбулась можливості вести за рахунком на табло. Невдалий рух від Беліка на лівому фланзі штрафного зумовив фол проти Аль-Бріка, проте переграти Щесни з пенальті ударом у лівий нижній кут ад-Давсарі не зумів. Ба більше — Войцех у тому епізоді підвівся, і встиг заблокувати добивання від постраждалого раніше суперника.

Через цей епізод із власною невдачею, "зелені" на другий тайм вийшли ще більш зарядженими на боротьбу. І тут уже Щесни довелось на регулярній основі брати участь у захисті власних воріт, бо партнери по збірній просто не встигали за швидкістю руху суперників їхнім штрафним. Ад-Давсарі, Аль-Бурайкан, кілька разів Канно, Аль-Малкі — усі вони мали нагоди безпосередньо в чужих володіннях, але надіслати м’яч у ворота суперників так і не змогли.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Поляки, на відміну від початку гри, також не байдики били в глибокому захисті, через що навіть двічі отримали можливість перевірити на міцність чужий каркас воріт зусиллями Міліка та Левандовські. Проте все ж таки Роберт свій перший гол на чемпіонаті світу зумів забити, коли наприкінці основного часу перед чужим штрафним обікрав Аль-Малкі та пробив повз голкіпера. І лише після цього команда Ренара майже остаточно вгамувалась.

У заключному турі збірна Польщі зіграє проти Аргентини, а Саудівська Аравія зустрічатиметься з Данією.



Польща — Саудівська Аравія 2:0

Голи: Зелінські, 39, Левандовські, 82

На 45+1-й хвилині Салем Мухаммед ад-Давсарі (Саудівська Аравія) не забив пенальті (воротар).Щесни — Кеш, Ківьор, Глік, Берешинські — Криховяк, Бєлік — Мілік (Пьонтек, 71), Зелінські, Франковські — Левандовські.аль-Овейс — Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Булаїгі, Аль-Брік (Аль-Ганам, 65) — Аль-Наджеї (Аль-Абед, 46, Бахебрі, 90+5), Аль-Малкі (Аль-Абуд, 85), Канно — аш-Шехрі (Аль-Давсарі, 85), ад-Давсарі, Аль-Бурайкан.Попередження: Ківьор, Кеш, Мілік — Аль-Малкі, Аль-Амрі.