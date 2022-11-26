ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Франція — Данія: стали відомі стартові склади команд

Протистояння двох фаворитів групи почнеться вже зовсім незабаром.

Збірна Франції, Getty Images

Стали відомі стартові склади збірних Франції і Данії, які вийдуть на поле Стадіону 974 у катарському місті Доха, аби зіграти матч чемпіонату світу. Початок — о 18:00 за київським часом. Нагадаємо, у першому поєдинку другого туру у рамках групи D збірна Австралії мінімально переграла Туніс. Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес — Чуамені, Рабіо — Дембеле, Грізманн, Мбаппе, Жиру

Запасні: Ареола, Манданда, Верету, Гендузі, Дісас, Камавінга, Коло Муані, Коман, Конате, Павар, Саліба, М. Тюрам, Фофана

Головний тренер: Дідьє Дешам Данія: Шмайхель — Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон — Р. Крістенсен, Хойберг, Еріксен, Мехле — Ліндстрем, Корнеліус, Дамсгорд

Запасні: О. Крістенсен, Реннов, Ба, Брейтвейт, Васс, Вінд, Дольберг, Єнсен, К'єр, Норгорд, Поульсен, Сков Ольсен, Сков, Стрюгер Ларсен

Головний тренер: Каспер Г'юлманд