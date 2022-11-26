Україна

Мірча Луческу вважає, що аномальна кількість компенсованого часу на чемпіонаті світу — хороший приклад для України.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував нічию проти Металіста 1925 (0:0) у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги.

"Ми контролювали хід гри, контролювали м'яч, створювали моменти, добре пресингували після втрати м'яча в зоні атаки суперника — загалом, все робили правильно, але для гола не вистачало завершального пасу, завершального удару.

Наразі на чемпіонаті світу простежується тенденція збільшення кількості компенсованого часу. У нас же команди, які влаштовує рахунок, тягнуть час, вони довго проводять заміни та повільно вводять м'яч у гру. Потрібно спробувати брати приклад із чемпіонату світу – додавати стільки часу, скільки було витрачено суперником. Можливо, ми прийдемо до цього наступного року. Адже такі затримки збивають темпи гри", — сказав Луческу.

Звіт про матч Динамо — Металіст 1925 читайте за посиланням.