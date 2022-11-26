Україна

Футболіст висловився щодо матчу УПЛ.

Київське Динамо у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги не змогло переграти Металіст 1925 (0:0).

Захисник столичної команди Костянтин Вівчаренко прокоментував цей поєдинок.

"Сьогодні нам відверто не щастило. Ми створили багато моментів, але м'яч не залітав у ворота, хоч ми для цього все робили.

З усіма командами важко грати, бо всі команди зараз вміють і оборонятися, і атакувати. Ми на кожну гру налаштовуємось, але голи даються нам важко.

Ми просто мали вийти на поле та забити свої голи, але, на жаль, сьогодні нам не вдалося забити. Так, ми діяли правильно, створили багато моментів, грали у комбінаційний футбол, але не пощастило", — сказав футболіст.

Огляд матчу між Динамо та Металістом 1925 можна дивитись на Football.ua.