Україна

Голкіпер отримав звання гравця матчу.

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет визнаний найкращим гравцем киян в матчі УПЛ з Металістом 1925, повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

Голосування проводилось в офіційному Telegram-каналі київського Динамо. В опитуванні взяли участь майже дві тисячі вболівальників, які віддали найбільшу кількість голосів — 25% – за голкіпера Руслана Нещерета, який у кількох епізодах рятував команду та зберіг свої ворота "сухими".

Друге місце в опитуванні посів Віктор Циганков (18%), а третю сходинку розділили Віталій Буяльський та Владислав Ванат (по 14%).

Звіт про матч Динамо — Металіст 1925 читайте за посиланням.