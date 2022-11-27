ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Черговий гість Зіркового прогнозу – колишній захисник Манчестер Юнайтед, Блекберн Роверс та збірної Норвегії Геннінг Стілле Берг, який нині очолює кіпрський Пафос.

Він ставить на безгольову нічию у матчі Іспанія — Німеччина.

- Геннінге, який прогноз на сьогоднішню битву титанів?

- Гадаю, забитих голів ми не побачимо – 0:0.

- Хто на вас справив найбільше враження у першому турі?

- Збірна Бразилії. Я ставлю на перемогу бразильців на Мундіалі.

- Кого обіграють у фіналі?

- Іспанію.

На нічию у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 3.7. Якщо ви вважаєте, як Геннінг Берг, що голів не буде забито у цьому матчі, то кофф на цю подію смачненький – 15.5. А взагалі букмекер вважає, що фаворитом у цьому матчі виступить збірна Іспанії – на її перемогу коефіціент – 2.3

Заряджай на Чемпіонат Світу разом із Parimatch Ukraine.