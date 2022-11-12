Колишній лідер Волині продовжить кар'єру в УПЛ.
Сергій Сімінін, ФК Львів
12 листопада 2022, 14:57
Львів на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Сергієм Сімініним.
Угода з 35-річним українцем розрахована до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження на більш тривалий термін.
У львівській команді футболіст виступатиме під 30 номером.
Раніше Сімінін виступав за Волинь, Ворсклу, Верес, Олександрію, Геліос, Карпати та Зорю.
Після 11 ігор Львів набрав дев'ять очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.