Україна

Прес-конференція головного тренера луганців.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен поспілкувався з журналістами після нічийного матчу "чорно-білих" з Минаєм на засніженому полі київського стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

Відзначимо, що 1 грудня о 13:00 луганці закриють ігровий рік матчем проти Колосу. Гра теж відбудеться на стадіоні Динамо.

"Сьогодні була зовсім не футбольна погода, поле було засніженим і це тільки додавало випробувань. Це не дозволило нам грати в наш футбол.



У першому таймі не змогли забити, але реалізували один із створених моментів у другому. А потім на останніх хвилинах ми отримуємо гол, з чистого положення "поза грою". Арбітри недодивилися цей момент. Але взагалі ми повинні свої моменти реалізовувати, забивати ще для того, щоб навіть такі м’ячі з офсайду нам не зіпсували рахунок".

Насамкінець нідерландський спеціаліст прокоментував заміни.

"У нас часто так виходить, що якщо не забиваємо у першому таймі, то другий вже проходить не дуже злагоджено. Заміни я робив дивлячись на те, задоволений діями гравців в епізодах гри чи ні" — підсумував ван Леувен.

Зазначимо, що на нашому сайті можна переглянути відеоогляд матчу Зоря — Минай.