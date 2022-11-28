Україна

Команда не була вдома 148 днів.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті відзвітував про те що команда повернулась на тренувальну базу після 148-денної відсутності.

"Майже п’ять місяців тому – а якщо зовсім точно, 148 днів – наша команда залишила Дніпро та вирушила на тренувальний збір до Словенії. Потім був переїзд до Кошице та участь у неймовірному марафоні з багаточисленними переїздами через кордон. І ось, сьогодні опівдні спортклубівці зійшли з вагона потягу на вокзалі рідного міста. Транзитом через Дніпро команда дістається Кривого Рогу, куди «Кривбас» гостинно запрошує своїх суперників в останніх двох турах осінньої частини чемпіонату.

Багато емоцій викликало повернення на рідну базу, де відбулося передматчеве тренування. Агроном, персонал та кухарі дуже щиро та радісно вітали футболістів, медичний штаб та знайомились з новим тренерським складом (нагадаємо, що Олександр Кучер з помічниками прийняв команду на літніх зборах). Гравці, які провели у Придніпровську багато років, теж не приховували емоцій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в останньому матчі календарного року Дніпро-1 зіграє з Кривбасом. Матч відбудеться сьогодні, 28 листопада, в Кривому Розі. Початок поєдинку — о 14:00.

На Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція поєдинку.