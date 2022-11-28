Гравці команд перед матчем, фото СК Дніпро-1
28 листопада 2022, 13:06
У понеділок, 28 листопада, відбувається 2 матчі 15 туру чемпіонату Україну. У першому з них Олександрія на власному полі приймає Рух, у другому Кривбас зустрінеться з Дніпром-1.
Стартовий свисток Катерини Монзуль пролунає у Кривому Розі о 14:00.
Стартові склади:
Кривбас: Сарнавський, Понедельнік, Вернідуб, Стецьков, Нябейе, Капіч, Банада, Татарков, Микитишин, Дебелко, Волошин.
Запасні: Кліщук, Зотько, Якімець, Опанасенко, Рябов, Ловріч, Семотюк, Кораблін, Хомченовський, Задерака, Устименко, Хобленко.
Головний тренер: Юрій Вернідуб
Дніпро-1: Валеф, Гомес, Сарапій, Сваток, Адамюк, Танчик, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик.
Запасні: Рибак, Юрчук, Кінарейкін, Логінов, Когут, Назаренко, Кононов.
Головний тренер: Олександр Кучер