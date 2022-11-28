Україна

Чи збільшить свою перевагу лідер чемпіонату?

У понеділок, 28 листопада, відбувається 2 матчі 15 туру чемпіонату Україну. У першому з них Олександрія на власному полі приймає Рух, у другому Кривбас зустрінеться з Дніпром-1.

Стартовий свисток Катерини Монзуль пролунає у Кривому Розі о 14:00.

Стартові склади:

Кривбас: Сарнавський, Понедельнік, Вернідуб, Стецьков, Нябейе, Капіч, Банада, Татарков, Микитишин, Дебелко, Волошин.

Запасні: Кліщук, Зотько, Якімець, Опанасенко, Рябов, Ловріч, Семотюк, Кораблін, Хомченовський, Задерака, Устименко, Хобленко.

Головний тренер: Юрій Вернідуб

Дніпро-1: Валеф, Гомес, Сарапій, Сваток, Адамюк, Танчик, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кінарейкін, Логінов, Когут, Назаренко, Кононов.

Головний тренер: Олександр Кучер