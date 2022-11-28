Україна

Стартовий свисток на Кропивниччині пролунає о 13:00.

У понеділок, 28 листопада, відбудуться два матчі 15 туру УПЛ. У першому з них Олександрія у рідному місті прийматиме львівський Рух. Стартовий свисток Дениса Шурмана на стадіоні Ніка пролунає о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що о 14:00 Кривбас в обласному дербі зійдеться з Дніпром-1.

Стартові склади:

Олександрія: Горох — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Демченко — Шулянський, Ковалець, Третьяков — Кожушко

Запасні: Білик, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Волошин, Скорко, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Кобзар, Мустафаєв, Єрмаков

Головний тренер: Юрій Гура

Рух: Ледвій — Мисик, Сапуга, Слюбик, Кітела — Довгий, Альваренга — Таллес, Притула, Соломон — Климчук

Запасні: Паньків, Веремієнко, Холод, Підгурський, Федор, Квасниця, Столярчук, Руніч, Карабін

Головний тренер: Леонід Кучук