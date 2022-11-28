Стартовий свисток на Кропивниччині пролунає о 13:00.
Ковалець проти гравців Руха, ФК Олександрія
28 листопада 2022, 12:27
У понеділок, 28 листопада, відбудуться два матчі 15 туру УПЛ. У першому з них Олександрія у рідному місті прийматиме львівський Рух. Стартовий свисток Дениса Шурмана на стадіоні Ніка пролунає о 13:00 за київським часом.
Зазначимо, що о 14:00 Кривбас в обласному дербі зійдеться з Дніпром-1.
Стартові склади:
Олександрія: Горох — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Рибалка, Демченко — Шулянський, Ковалець, Третьяков — Кожушко
Запасні: Білик, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Волошин, Скорко, Мартинюк, Копина, Бондаренко, Кобзар, Мустафаєв, Єрмаков
Головний тренер: Юрій Гура
Рух: Ледвій — Мисик, Сапуга, Слюбик, Кітела — Довгий, Альваренга — Таллес, Притула, Соломон — Климчук
Запасні: Паньків, Веремієнко, Холод, Підгурський, Федор, Квасниця, Столярчук, Руніч, Карабін
Головний тренер: Леонід Кучук