Україна

Лідер Динамо проводить найкращий сезон в кар'єрі.

Сьогодні київське Динамо у перенесеному матчі 8 туру УПЛ розгромило Металіст (3:0). Автором одного з голів став Віталій Буяльський.

Для атакувального півзахисника цей гол став десятим з початку сезону в УПЛ. Раніше більше дев'ять голів у сезоні він не забивав.

Відзначимо, що Віталій посідає друге місце в списку бомбардирів УПЛ, його випереджає лише Артем Довбик, у якого 11 точних ударів. Обидва гравці забили лише по 1 голу з пенальті, інші — з гри.

Нагадаємо, що Буяльський вже провів понад 300 матчів у кар'єрі.