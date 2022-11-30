Лідер Динамо проводить найкращий сезон в кар'єрі.
ВІТАЛІЙ БУЯЛЬСЬКИЙ, GETTY IMAGES
30 листопада 2022, 18:24
Сьогодні київське Динамо у перенесеному матчі 8 туру УПЛ розгромило Металіст (3:0). Автором одного з голів став Віталій Буяльський.
Для атакувального півзахисника цей гол став десятим з початку сезону в УПЛ. Раніше більше дев'ять голів у сезоні він не забивав.
Відзначимо, що Віталій посідає друге місце в списку бомбардирів УПЛ, його випереджає лише Артем Довбик, у якого 11 точних ударів. Обидва гравці забили лише по 1 голу з пенальті, інші — з гри.
Нагадаємо, що Буяльський вже провів понад 300 матчів у кар'єрі.