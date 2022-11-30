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Це рішення дозволить знизити ймовірність рівності очок та ризику договорняків.

ФІФА розглядає можливість запровадження серії пенальті під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє The Athletic.

На ЧС-2026 братиме участь 48 збірних, які будуть поділені на 16 груп по три команди. Команди, які посіли перші два місця, пройдуть у плей-офф.

Через підвищену щільність результатів у групах із трьох команд ФІФА має намір виключити нічийні результати, ввівши серії пенальті. Це має знизити шанс рівності очок та інших показників у таблицях, давши команді, що перемогла, бонусне очко.

Зважаючи на те, що в групах буде по три команди, провести заключні матчі одночасно не вийде. ФІФА побоюється, що команди, які грають матч останніми, можуть домовитися про потрібний результат, який задовольнить обидві збірні.

Таким чином, серії пенальті зменшать ризик договорняків. При цьому наголошується, що такі серії можуть бути проведені до початку матчу, що ще більше зменшить ризик договорняків.