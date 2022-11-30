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Олег Ратій поділився своїми думками після гри з Металістом.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста Олег Ратій прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі восьмого туру УПЛ проти київського Динамо (0:3).

"Гра була дуже напруженою. У першому таймі ми зіграли в обороні більш-менш нормально, але невдало діяли при стандартних положеннях, внаслідок чого пропустили перші два голи. Ну а потім клас Динамо дався взнаки: за рахунку 2:0 суперник створив кілька гольових моментів ще до перерви. У другому таймі кияни контролювали гру, але ми після перерви трохи огризалися та мали кілька моментів, щоб забити.

Напевно, жодна команди не знає планів на зиму. Хіба що, можливо, Динамо та Шахтар будують плани… Поки що ми повертаємося до Ужгорода, деякі хлопці роз’їдуться додому, але будемо зустрічатися з керівництвом і вирішувати, як працювати далі.

Кожен тренер хоче посилення в кожну лінію та на кожну позицію – ми не виняток. Ви бачили, що в нас на деякі матчі не вистачає гравців і ми мусимо ставити футболістів не на свої позиції. Підлепенець вчора на ігровій розминці отримав пошкодження. Хотіли його сьогодні поставити до складу, але зранку лікар сказав, що він не може. Робили все, щоб він вийшов і був на лавці, хотіли випустити його на другий тайм, але він не зміг вийти на поле.

У нас тут була непогана гра з Зорею, ми забивали голи та мали щонайменше не програти ту гру. Але так сталося, як сталося. Напевно, хлопці десь психологічно надламалися в останніх матчах. Ми мали моменти в кожній грі, але не використали їх. Будемо працювати, взимку є трансферне вікно", - наводить слова Ратія прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст.