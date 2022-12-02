Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував нічийний результат у перенесеному матчі сьомого туру УПЛ проти луганської Зорі (2:2).

"Гра проходила з перевагою Зорі, гравці команди суперника діяли першим номером, більше часу проводили в атаці. Ми старалися контратакувати та шукати свої можливості на стандартних положеннях.

Тому вийшла така бойова гра, але все-таки з перевагою Зорі, мабуть. Тому ми задоволені результатом, я задоволений ставленням хлопців до цієї гри, що вони не пішли у відпустку раніше, ніж це було потрібно і професійно віднеслись до своїх обов'язків", - наводить слова Вишняка прес-служба Колоса.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Колос.