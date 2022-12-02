Україна

До роботи футболісти Зорі мають повернутися в середині січня.

Після гри української Прем'єр-ліги проти Колоса (2:2) футболісти луганської Зорі вирушили у відпустку. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тренерський штаб роздав кожному гравцеві індивідуальні заняття, щоб футболісти підтримували форму та були готові до старту навчально-тренувальних зборів, які мають розпочатись у середині січня.

Після першої половини сезону Зоря набрала 28 очок у 15 турах і розташовується на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Свій перший матч після перерви команда Патріка ван Леувена проведе проти Ворскли. Гра запланована на 4 березня 2023 року.