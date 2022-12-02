Україна

Зимова перерва для гравців столичного клубу.

1 грудня, після переможного матчу з Металістом (3:0), гравці київського Динамо відправились у зимову відпустку. про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Вона триватиме до 12 січня. Наразі вирішується питання щодо проведення тренувальних зборів у зимове міжсезоння.

На зимову перерву у чемпіонаті Динамо пішло посідаючи третє місце в турнірній таблиці, маючи рівну кількість набраних очок з Шахтарем, який йде другим, та відстаючи від лідера, Дніпра-1, на 5 очок.

Раніше ми писали, що екс-захисник Динамо — головна ціль Сампдорії