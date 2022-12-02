ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ромелу дуже переживає з приводу невдалої гри на Мундіалі.

Після вильоту збірної Бельгії з чемпіонату світу в Катарі нападник Ромелу Лукаку вирішив скасувати відпустку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, форвард найближчим часом форвард приєднається до Інтеруа та розпочне тренування.

Нагадаємо, збірна Бельгії несподівано залишилась за бортом чемпіонату світу-2022. Команда Роберто Мартінеса не переграла у третьому турі збірну Хорватії (0:0).

Моментів, щоб забити вирішальний гол у бельгійського колективу було вдосталь. Особливо виділявся форвард Ромелу Лукаку, але забити йому не судилося.

Додамо, що після матчу головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес залишив свою посаду.