ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Джердан висловився про португальця напередодні очної зустрічі.

Нападник збірної Швейцарії Джердан Шакірі дав свій коментар напередодні матчу з Португалією врамках 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Роналду може забити будь-якої миті і в будь-якій грі. Це відмінний гравець, один з найкращих у світі, як і Мессі. Роналду дуже досвідчений.

Ми знаємо, наскільки він важливий для збірної Португалії, але Португалія – це не тільки Роналду. Нам потрібно уважно стежити і за рештою їхніх гравців. Вони всі дуже гарні та можуть зробити різницю.

Нас чекає на плей-оф, у такій грі може статися все. Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч", — цитує лідера швейцарської збірної A Bola.

Матч Швейцарія — Португалія відбудеться 6 грудня. Початок — о 21:00. Раніше ми писали, що Шакірі увійшов до компанії Мессі та Роналду.