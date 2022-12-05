Україна

Ігор Суркіс, як і раніше, висловлює повну довіру до румунського фахівця.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував майбутнє Мірчі Луческу на посаді наставника "біло-синіх" після невдалої першої половини сезону.

"Луческу професійно все робить. Ми всі сподіваємося, що після нового року Луческу зробить команду, яка буде радувати наших вболівальників.

Благодійні матчі до старту чемпіонату не лише відібрали емоції. Вони були емоційнішими, ніж офіційні. Після матчів підходили діти, хлопці допомагали біженцям. Було не до футболу, але ми продовжували грати, бо треба було показати, що країна живє.

Ми зіграли величезну кількість матчів, моталися по всій Європі, не завжди все встигали бронювати, але я не шкодую тих матчів. Ми зібрали гроші для допомоги постраждалим від війни. Природно, у нас не було жодної підготовки до старту нового сезону.

Динамо побореться за чемпіонство? Я в цьому навіть не сумніваюся, що ми будемо боротися до останнього туру. Подивіться, що відбувається. Скажу відверто, не розумію… Всі за рівні права, рівні можливості. Ми всі матчі відіграли, але ж теж могли не грати.

Ми ж також учасники єврокубків. У нас був такий же графік. Хтось зіграв 13 турів, хтось 14. Так, Шахтар був на хорошому ході, але в кінці сезону вони не демонстрували вже цю гру, погодьтеся", - сказав Суркіс в ефірі програми Циганик Live.

Після 15 турів Динамо набрало 35 очок займає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого Дніпра-1 на п'ять балів, але дніпряни мають гру в запасі. Між ними Шахтар – 30 очок після 13 ігор.