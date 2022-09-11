Україна

Ігор Суркіс розповів про провал київського клубу на старті нового сезону.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував провальний старт нового сезону для "біло-синіх", які програли п'ять матчів поспіль.

"Були сказані жорсткі слова, і я намагався їх заспокоїти. По-перше, низка травм, по-друге, форсовано готував команду Містер. Він і всі ми мріяли потрапити до Ліги чемпіонів, але не вийшло. Зараз команда підсіла, треба вийти з цього і буде повний порядок.

Абсолютно є довіра до Луческу, він досвідчений тренер, і він виведе команду найближчим часом із кризи. Дай боже, що найближчі ігри будуть вдалі, хоча я знову-таки кажу – півкоманди травмовані, але якщо вони будуть вдалі, то після перерви на збірні все піде набагато легше", – сказав Суркіс в інтерв'ю Профутбол Digital.

Раніше Суркіс висловився про фанів турецького Фенербахче під час матчу першого туру групового етапу Ліги Європи.