Україна

Ігор Суркіс поділився своїми думками щодо майбутнього Віктора Циганкова.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував майбутнє лідера біло-синіх Віктора Циганкова, у якого незабаром закінчиться контракт.

"З Циганковим ми будемо зустрічатися після відпустки. Я впевнений, що Вітя – патріот клубу та своєї країни. Впевнений, що він не може покинути Динамо просто так", - сказав Суркіс в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, чинний контракт Циганкова розрахований до літа 2023 року. Вже цієї зими українець може підписувати попередню угоду з іншою командою, щоб перейти до неї наступного літа вільним агентом.

Цього сезону Циганков провів 23 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав шість гольових передач.

Також Суркіс поділився своїми думками щодо Артема Бєсєдіна, якого ЗМІ відправляли в інший клуб, а також розповів про можливі трансфери цієї зими.

"По Бєсєдіну немає пропозицій. За будь-яким футболістом, давайте я так скажу, за яким надійде пропозиція — ми його розглядатимемо.

Взимку ми шукатимемо нападника. Але ж ви знаєте, що не всі хочуть їхати до України, особливо сьогодні. Знову ж таки купувати та брати гравців просто для кількості, ми не хочемо. У нас і так довга лава запасних, але вийти та посилити гру нема кому", — додав Суркіс.

У поточній кампанії Бєсєдін провів 15 матчів, у яких відзначився лише однією гольовою передачею.

Раніше Суркіс висловив повну підтримку головному тренеру "біло-синіх" Мірчі Луческу після невдалої першої половини сезону.