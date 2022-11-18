Вінгер став п’ятим динамівцем, якому підкорився цей голеадорський рубіж в УПЛ.
Віктор Циганков, ФК Динамо Київ
18 листопада 2022, 08:59
Київське Динамо у перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги здобуло перемогу над Інгульцем (2:1).
У цьому матчі взяв участь вінгер "біло-синіх" Віктор Циганков, який оформив дубль, забивши один гол із одинадцятиметрової позначки.
Другий м'яч, забитий Циганковим у ворота Інгульця, став ювілейним – 75 у матчах чемпіонату України.
Циганков став п'ятим динамівцем, якому підкорився цей рубіж в УПЛ. Лідирує у цьому списку Сергій Ребров – 113 голів.
Також Циганков забив 24 гол із пенальті після 27 ударів, повторивши рекордне досягнення Реброва, якому знадобилося 29 ударів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Динамо.