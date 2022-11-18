Україна

Вінгер став п’ятим динамівцем, якому підкорився цей голеадорський рубіж в УПЛ.

Київське Динамо у перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги здобуло перемогу над Інгульцем (2:1).

У цьому матчі взяв участь вінгер "біло-синіх" Віктор Циганков, який оформив дубль, забивши один гол із одинадцятиметрової позначки.

Другий м'яч, забитий Циганковим у ворота Інгульця, став ювілейним – 75 у матчах чемпіонату України.

Циганков став п'ятим динамівцем, якому підкорився цей рубіж в УПЛ. Лідирує у цьому списку Сергій Ребров – 113 голів.

Також Циганков забив 24 гол із пенальті після 27 ударів, повторивши рекордне досягнення Реброва, якому знадобилося 29 ударів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Динамо.