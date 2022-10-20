Україна

Український хавбек поділився своїми думками щодо гри Артема Бєсєдіна.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко прокоментував ситуацію з нерезультативністю нападаючого Артема Бєсєдіна.

"Ще до травми я бачив, що Бєсєдін дуже добре працює. Він залишався після тренувань, відпрацьовував удари, завершення. Всі бачать, що він дуже старається, але в нього щось не виходить. Десь немає фарту. Десь не може опинитись в потрібний момент, як той же Голанд, на пусті ворота, щоб просто підставити ногу і забити.

Але я впевнений, що він буде забивати голи, як і раніше. Плюс він пережив дуже важку травму на Євро. У нього є великий дух, щоб далі забивати голи. Думаю, він впорається з цією кризою. Зараз у нього трохи не виходить, але він все одно буде працювати. Він впорається з цим", — сказав Шапаренко в інтерв'ю YouTube каналу Влади Седан.

26-річний Бєсєдін у нинішньому сезоні провів 13 поєдинків, у яких не відзначився жодним голом.

Востаннє форвард "біло-синіх" забивав у півфінальному матчі Кубка України проти Агробізнесу, який відбувся у квітні минулого року.