Україна

Нападник Динамо висловився про невдалі результати.

Нападник Динамо Владислав Ванат прокоментував результати команди в першій половині сезону.

"Ми розпочали чемпіонат дуже погано, і лише після того, як перебралися до України після закінчення виступів у груповому етапі Ліги Європи, почали грати краще, але все одно не вийшли на рівень минулого року. Мені складно сказати, з чим це пов'язано, може, із психологічним станом гравців. Багато чого не виходило, не завжди вдавалося показати свій футбол", — цитує Ваната офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, раніше президент клубу Ігор Суркіс висловив повну підтримку головному тренеру "біло-синіх" Мірчі Луческу після невдалої першої половини сезону.