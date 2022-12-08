Україна

Коуч рівненської команди — про можливі трансфери.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт розповів, чи може хтось залишити команду взимку, а також висловився про можливі підсилення.

"В нас поки що під питанням продовження співпраці з іще одним футболістом. Я хотів би, щоб він залишився в команді. Але він поки обмірковує варіанти продовження кар’єри. Все залежатиме від його рішення. Думаю, більше ніхто команду взимку точно не залишить.

На які позиції шукаємо підсилення? Зараз ми потребуємо підсилення в усіх без виключення лініях. Звісно, в ідеалі хотіли б підсилитися талановитою молоддю. Але не все так просто. В нинішніх умовах вести селекційну роботу дуже важко. На трансферному ринку дуже мало футболістів. Гравці з-за кордону не дуже хочуть їхати грати в країну, де триває війна. Тому доводиться зважати на реалії сьогодення.

Загалом, ми розглядаємо різні варіанти: і молодь, і досвідчених футболістів. Вже ведемо перемовини з декількома людьми. Гадаю, ближче до кінця року можна буде озвучити якусь конкретику. Найголовніше, в нас є повне порозуміння із президентом клубу щодо наших фінансових можливостей", — цитує наставника офіційний сайт Вереса.

Раніше Юрій Вірт прокоментував 4 поразки в кінцівці 2022 року.